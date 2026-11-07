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Cei nouă suspecți în dosarul escrocheriilor cu investiții false, plasați în arest

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Cei nouă suspecți în dosarul escrocheriilor cu investiții false, plasați în arest

Cei nouă suspecți reținuți în dosarul privind o schemă de escrocherie cu investiții false au fost plasați în arest. Decizia a fost pronunțată astăzi de instanța de judecată.

Suspecții, cu vârste cuprinse între 22 și 43 de ani, au fost reținuți în urma unor percheziții desfășurate la un centru de apel. Printre aceștia se află și presupusul lider al grupării, iar persoanele vizate sunt cetățeni ai Republicii Moldova, României și Ucrainei.

Potrivit oamenilor legii, gruparea ar fi atras victime, în special persoane în etate, prin intermediul publicității online. Acestora le-ar fi fost propuse investiții în acțiuni și criptomonede, fiind convinse că pot obține câștiguri rapide și considerabile.

Pentru a crea aparența unor investiții reale, suspecții ar fi utilizat platforme false de tranzacționare și ar fi operat un centru de apel sub paravanul unei companii prezentate drept una credibilă.

Operațiunea a fost desfășurată de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul BPDS „Fulger”.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a eventualelor alte persoane implicate.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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