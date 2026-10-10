Cel mai mare scandal de spionaj din Europa de la Războiul Rece încoace: Cum a transformat fostul șef al BND secretele de stat într-o afacere privată

Investigația arată cum un fost demnitar de rang înalt și-a transformat accesul la secretele de stat într-o afacere privată de consultanță strategică, vânzând informații clasificate oricărei entități dispuse să plătească pentru ele, transmite Defense Romania.

Datele din dosar publicate de Der Spiegel și alte publicații germane indică faptul că Hanning este suspectat de activități de spionaj derulate în beneficiul Rusiei, Chinei și Azerbaidjanului. Mecanismul infracțional a funcționat timp de peste un deceniu prin intermediul unei firme private înființate în iulie 2010, Hanning Consult. Procuratura Federală susține că fostul director al BND a primit în mod continuu documente secrete de la fostul său șef de cabinet, Manfred Dankesreiter, reținut la rândul său în Bavaria.

Fostul șef al spionajului german, arestat pentru vânzarea a 2.000 de documente

În schimbul unor plăți periodice, Dankesreiter a sustras din arhivele interne aproximativ 2.000 de dosare clasificate între 2010 și iunie 2022, profitând de faptul că a rămas în conducerea administrativă a agenției și sub mandatele succesorilor lui Hanning.

Materialele care ajungeau la August Hanning nu erau simple note informative, ci rapoarte operative de cel mai înalt nivel, destinate exclusiv informării zilnice a cancelarului federal și a miniștrilor din cabinetul de securitate. Printre documentele transmise se aflau analize detaliate despre războiul din Ucraina și informații privind programul nuclear al Iranului.

Rapoartele procurorilor germani indică faptul că Hanning a redactat o analiză clasificată direct pentru un ofițer al serviciilor de informații din Azerbaidjan și a menținut timp de mai mulți ani contacte clandestine cu un fost general chinez, identificat drept Wang Jianzheng, căruia i-a furnizat evaluări politice interne bazate pe documentele sustrase de complicele său.

Dimensiunea legăturilor cu Moscova arată cât de grav este acest caz. Hanning a cultivat relații directe cu figuri centrale ale aparatului de securitate rus după retragerea din funcțiile publice. În 2019, el a participat ca invitat special la reuniuni organizate de Consiliul de Securitate al Federației Ruse, condus la acea vreme de Nikolai Patrușev, fiind fotografiat alături de acesta în cadrul unei vizite la mănăstirea Valaam.

De asemenea, fostul director al BND a operat ca președinte al agenției elvețiene private de informații și consultanță în securitate Pluteos și ca consilier senior pentru compania britanică G3, coordonând proiecte economice legate direct de Federația Rusă și statele din spațiul ex-sovietic.

Descoperit din întâmplare într-un dosar bizar de răpire

Gravitatea cazului este accentuată de modul în care a fost descoperită întreaga operațiune. Rețeaua clandestină din vârful spionajului german nu a fost distrusă în urma unei acțiuni clasice de contrainformații derulate pe o perioadă de mai mulți ani, ci dintr-o coincidență apărută într-o anchetă penală. În septembrie 2025, poliția a percheziționat locuința și birourile lui Hanning într-un dosar vizând răpirea a doi copii în Danemarca, acțiune comandată de Christina Block, moștenitoarea lanțului de restaurante Block House, pe fondul unei dispute de custodie.

Anchetatorii suspectau că Hanning și un fost ofițer de poliție au acceptat un contract de peste 100.000 de euro pentru a organiza interceptarea copiilor. În timpul perchezițiilor informatice legate de răpire, procurorii din Hamburg au descoperit pe dispozitivele lui Hanning cele 2.000 de documente digitale cu marcaje de secret de stat sustrase din BND, sesizând abia atunci Parchetul Federal din Karlsruhe.

Apărarea lui Hanning a recunoscut prin avocat posesia documentelor clasificate, dar a negat că predarea informațiilor ar fi afectat interesele Republicii Federale Germania sau că s-ar fi făcut în schimbul unor sume de bani. Argumentul este contrazis direct de documentele financiare și de interceptările telefonice administrate de procurori începând cu mai 2026. Înainte de arestare, Hanning i-a trimis o scrisoare actualului șef al BND, Martin Jäger, cerând explicații după ce a aflat că serviciul a transmis procurorilor un dosar intern care conținea mărturia unui agent ce îl descria drept informator pro-rus.

Scandalul de spionaj apare într-un context extrem de sensibil pentru aparatul de securitate din Germania. În timp ce cancelarul Friedrich Merz încearcă să treacă prin Bundestag o lege care extinde competențele BND în contextul acțiunilor hibride ale Rusiei în Europa, arestarea lui Hanning arată că breșele interne de securitate au funcționat nestingherite timp de doisprezece ani.

Sistemul prin care foștii șefi ai agențiilor secrete trec fără restricții în consultanța privată a permis monetizarea directă a secretelor de stat, transformând analizele de securitate națională în marfă comercială livrată oricărui actor extern capabil să achite costul informației.