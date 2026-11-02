Cel puţin 18 morţi într-un sat din sud-estul Ucrainei, după un bombardament rusesc „absolut oribil”, afirmă Zelenski

„Începând din această (luni) dimineaţa, satul a fost atins în mai multe rânduri de bombe. Atacurile au vizat o şcoală folosită pentru nevoi umanitare. Populaţia primea acolo ajutor”, scrie pe reţele de socializare şeful statului ucrainean, citat de DIGI24.ro.

El a precizat că este vorba despre bombe glisante, adică bombe clasice de aviaţie cărora li s-au adăugat aripi retractabile şi un sistem de navigaţie prin satelit, în unele cazuri şi motoare, fiind astfel transformate în bombe ghidate ce pot fi lansate din avioane de la o distanţă de 70-90 de kilometri de ţintă, permiţând aviaţiei de atac ruse să acţioneze în afara razei de acţiune a sistemelor antiaeriene ucrainene.

Pe lângă acea şcoală în sine, unele dintre bombele care au urmat impactului iniţial au fost lansate asupra „adăpostului unde oamenii se refugiau”, a mai susţinut Zelenski. „Nu se poate ca ruşii să nu ştie că, în fiecare săptămână, locuitorii care au rămas în Komişuvaha primesc ajutor umanitar chiar acolo”, a adăugat el. Acest atac fără precedent, a continuat preşedintele ucrainean, „este o dovadă în plus că Rusia nu doreşte dezescaladarea”.

După operaţiunea umanitară de la Oleşki, unde un armistiţiu umanitar de şase zile a permis evacuarea civililor din acest oraş din provincia ucraineană sudică Herson, „a fost un moment în care s-ar fi putut face noi paşi pentru a demonstra că progresul către pace este posibil”, dar, „cu aceste crime, Rusia transmite un semnal complet opus”, a mai afirmat Zelenski, care le-a cerut aliaţilor Ucrainei „un răspuns contondent şi decisiv” împotriva Rusiei.

Aceasta din urmă nu a transmis încă versiunea sa asupra bombardamentului de la Komişuvaha.

Potrivit guvernatorului regional ucrainean, bilanţul de 18 morţi este provizoriu şi numărul victimelor ar putea creşte, întrucât 27 de persoane sunt date dispărute şi alte cinci sunt rănite.