Cel puţin doi morţi şi 17 răniţi, majoritatea pasageri ai unui tren de periferie, în Rusia, într-un atac ucrainean cu dronă la Voronej

"În urma unui atac terorist la Voronej, două persoane au fost, din nefericire, ucise, (...) iar 17 au fost rănite", a anunţat într-un comunicat, pe Telegram, guvernatorul, citat de news.ro.

"Peste 70 de drone" au fost doborâte deasupra acestui oraş în noaptea de duminică spre luni şi luni dimineaţa, a anunţat el.

Majoritatea răniţilor sunt pasageri ai unui tren de periferie, avariat în urma căderii unor fragmente de dronă, potrivit lui Gusev.

Atacul a provocat incendii "la un număr de întreprinderi industriale, fără pagube importante, la un centru de afaceri, în partea centrală a oraşului, la un bloc", a precizat guvernatorul rus.

Mai multe facultăţi ale Universităţii de stat din Voronej, un oraş cu peste un milion de locuitori, au decis să treacă temporar la învăţământul la distanţă, a anunţat o purtătoare de cuvânt a universităţii, citată de agenţia oficială rusă de presă Tass.

Acest atac intervine în contextul în care Rusia, care desfăşoară din februarie 2022 o ofensivă la scară mare în Ucraina, şi Ucraina se pregătesc să relanseze, în noiembrie, negocieri de pace mediate de către Statele Unite.

Aceste negocieri, aflate într-un punct mort de la începutul acestui an, din cauza Războiului din Iran, s-au desfăşurat în 2025, însă fără niciun rezultat.

Ele urmează să aibă loc la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite (EAU), potrivit Moscovei.