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Cel puţin doi morţi şi 17 răniţi, majoritatea pasageri ai unui tren de periferie, în Rusia, într-un atac ucrainean cu dronă la Voronej

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Cel puţin doi morţi şi 17 răniţi, majoritatea pasageri ai unui tren de periferie, în Rusia, într-un atac ucrainean cu dronă la Voronej

Cel puţin două persoane au fost ucise, iar alte 17 au fost rănite la Voronej, la 500 de kilometri sud de Moscova, într-un atac ucrainean cu dronă, în noaptea de duminică spre luni, anunţă guvernatorul regiunii Aleksandr Gusev, iar peste 70 de drone au fost doborâte, relatează AFP.

"În urma unui atac terorist la Voronej, două persoane au fost, din nefericire, ucise, (...) iar 17 au fost rănite", a anunţat într-un comunicat, pe Telegram, guvernatorul, citat de news.ro.

"Peste 70 de drone" au fost doborâte deasupra acestui oraş în noaptea de duminică spre luni şi luni dimineaţa, a anunţat el.

Majoritatea răniţilor sunt pasageri ai unui tren de periferie, avariat în urma căderii unor fragmente de dronă, potrivit lui Gusev.

Atacul a provocat incendii "la un număr de întreprinderi industriale, fără pagube importante, la un centru de afaceri, în partea centrală a oraşului, la un bloc", a precizat guvernatorul rus.

Mai multe facultăţi ale Universităţii de stat din Voronej, un oraş cu peste un milion de locuitori, au decis să treacă temporar la învăţământul la distanţă, a anunţat o purtătoare de cuvânt a universităţii, citată de agenţia oficială rusă de presă Tass.

Acest atac intervine în contextul în care Rusia, care desfăşoară din februarie 2022 o ofensivă la scară mare în Ucraina, şi Ucraina se pregătesc să relanseze, în noiembrie, negocieri de pace mediate de către Statele Unite.

Aceste negocieri, aflate într-un punct mort de la începutul acestui an, din cauza Războiului din Iran, s-au desfăşurat în 2025, însă fără niciun rezultat.

Ele urmează să aibă loc la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite (EAU), potrivit Moscovei.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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