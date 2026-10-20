Cel puţin patru morţi şi 11 răniţi în Ucraina, în regiunile Kiev şi Zaporojie

Trei persoane au fost ucise, iar alte şase au fost rănite într-un atac rusesc împotriva unei „clădiri în care se aflau infrastructuri de producţie şi un depozit”, care a luat foc, în localitatea Obuhiv, în sudul capitalei ucrainene, au anunţat serviciile de urgenţă, transmite News.ro.

„Incendiul a fost stins, iar operaţiuni de înlăturare a molozului continuă”, au anunţat ele pe Telegram.

„O persoană a fost ucisă, iar alte cinci au fost rănite în atacuri ruseşti la Zaporijie şi în regiunea” Zaporojie, anunţă pe Telegram şeful Administraţiei Militare Ivan Fedorov.