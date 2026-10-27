Cele trei variante transmise de Zelenski Statelor Unite pentru a opri atacurile asupra rafinăriilor rusești. „Este echitabil”

El cere ca Rusia să înceteze să mai atace infrastructura energetică ucraineană, sau ca SUA să activeze acoperirea Starlink deasupra Rusiei, sau ca Washingtonul să furnizeze rachete Patriot Kievului. De asemenea, el a avertizat împotriva ridicării sancțiunilor înainte de negocierile de pace, subliniind că Ucraina trebuie să își mențină pârghiile de presiune asupra Moscovei, notează DIGI24.ro.

Vorbind în cadrul emisiunii „TSN.Tîjden” („TSN. Săptămâna”), Zelenski a afirmat că atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești nu ar putea avea un impact semnificativ asupra prețurilor globale, menționând că Rusia reprezintă doar 2% din exporturile globale de motorină, în timp ce restul de 98% provine de la alți exportatori.

„Cum se poate ajunge la un «armistițiu energetic» cu rușii? Poți fi urât, dar ar trebui cel puțin să fii respectat ca adversar. Ei (rușii - n.r.) rebuie să respecte Ucraina și forța noastră. El [Putin] ne provoacă o suferință mare, iar noi răspundem. Este o chestiune de dreptate”, a declarat Zelenski în cadrul interviului.

Potrivit acestuia, Ucraina a propus părții americane trei posibile moduri de soluționare a disputei. Cu toate acestea, niciuna dintre propuneri nu a fost pusă în aplicare, motiv pentru care Ucraina continuă să lovească rafinăriile de petrol rusești, a precizat el.

„Am spus: dacă vreți să încetăm loviturile asupra depozitelor de motorină și a rafinăriilor, atunci ei (rușii - n.r.) trebuie să înceteze atacurile asupra infrastructurii noastre energetice. Este echitabil - un «armistițiu energetic». A doua opțiune: activați acoperirea Starlink deasupra Rusiei, iar noi vă arătăm locațiile lansatoarelor lor de rachete balistice. Vrem să le distrugem.”

„A treia opțiune este aceasta: dacă nu vreți să ne activați Starlink - lucru care depinde în întregime de voi (americanii - n.r.) - și ați spus că Musk nu dorește acest lucru, atunci dați-ne ceva ce nu depinde nici de Musk, nici de Putin: rachete pentru sistemele Patriot”, a mai declarat Zelenski.

El a adăugat că Ucraina nu a primit niciuna dintre cele trei forme de sprijin propuse.

„De aceea reacția este cea care este - ne luptăm pentru viețile noastre”, a spus Zelenski.

Zelenski avertizează împotriva ridicării sancțiunilor înainte de negocieri

Zelenski a mai afirmat că ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei ar trebui luată în considerare doar ca parte a procesului de încheiere a războiului, și nu ca o precondiție pentru negocieri.

„Nu mi-aș dori să abordăm întâlnirea celor trei lideri - Ucraina, Statele Unite și Rusia - având deja ridicate toate sancțiunile împotriva Federației Ruse. Acesta este un punct crucial. Sancțiunile au fost impuse ca răspuns la agresiune, nu ca un preț plătit pentru simpla oportunitate de a discuta.”

El a precizat că a transmis această poziție delegației americane, avertizând că Rusia ar putea beneficia de o relaxare a sancțiunilor înainte ca vreun acord privind încheierea războiului să fie atins.

Liderul de la Kiev a atras atenția că, odată ce sancțiunile vor fi ridicate, restabilirea lor s-ar putea dovedi dificilă, necesitând ca Ucraina și partenerii săi să restrângă sprijinul internațional pentru un nou val de restricții.

„Fără sancțiuni, am putea ajunge într-un punct al dialogului trilatéral în care viitorul rămâne incert, dar sancțiunile au fost deja eliminate”, a adăugat Zelenski.

Președintele ucrainean a menționat că comunitatea internațională a adoptat peste 20 de pachete distincte de sancțiuni împotriva Rusiei și s-a întrebat dacă aceeași determinare politică ar mai putea fi mobilizată din nou în cazul în care Moscova nu își va respecta angajamentele.

„Nu vreau să ne trezim fără niciun mijloc de presiune - fără sancțiuni, fără fonduri sau fără active înghețate - atunci când ne vom așeza la masă cu Putin. Pentru că atunci, așa cum a formulat domnul Trump, am rămâne într-adevăr cu foarte puține cărți în pachet”, a adăugat Zelenski.

Ucraina, SUA, UE și NATO planifică discuții privind securitatea la Bruxelles

Zelenski a mai declarat că Ucraina, Statele Unite, Uniunea Europeană și NATO intenționează să organizeze o reuniune extinsă la Bruxelles în această săptămână pentru a discuta chestiuni de securitate, garanții și integrarea europeană.

Potrivit președintelui, formatul discuțiilor s-a extins în urma unei vizite a delegației americane la Sankt Petersburg și a unei informări preliminare transmise Ucrainei.

Initial, convorbirile aveau un domeniu de aplicare limitat, însă americanii doresc acum o dezbatere mai amplă, a precizat Zelenski.

„Americanii (după Oslo) au mers la Sankt Petersburg; am primit un «briefing» de la ei, dar acum își doresc mai mult decât o simplă informare - vor o discuție extinsă privind securitatea, garanțiile, UE și implicarea”, a adăugat el.

Se preconiza că reuniunea va avea loc în această săptămână, provizoriu marți sau miercuri. Zelenski a menționat că printre participanți se vor număra reprezentanți ai Ucrainei, SUA și UE la nivel prezidențial, precum și NATO, reprezentat de secretarul general al alianței.