Centru municipal de zi pentru vârstnici, inaugurat la Chișinău cu sprijinul Ambasadei Chinei

Primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat că noul centru își propune să ofere persoanelor în etate un spațiu în care să poată petrece timpul liber, să interacționeze și să participe la diverse activități pe tot parcursul anului. Potrivit edilului, serviciile vor include activități de gimnastică, terapie și alte programe dedicate sănătății, dar și inițiative culturale și educaționale.

Ion Ceban a precizat că proiectul a fost realizat cu sprijinul Ambasadei Chinei și a anunțat că municipalitatea intenționează să deschidă în zonă încă un centru destinat persoanelor în etate.

La rândul său, ambasadoarea Chinei în Republica Moldova, Zhihua Dong, a menționat că sprijinirea persoanelor vârstnice reprezintă o tradiție importantă în cultura chineză. Aceasta a precizat că instituția diplomatică a oferit cărți și intenționează să contribuie cu materiale pentru diverse activități recreative.

Ambasadoarea a mai menționat și posibilitatea organizării unor consultații gratuite cu specialiști în medicina tradițională chineză, precum și a unor activități dedicate jocurilor tradiționale chinezești. Potrivit acesteia, centrul ar urma să devină atât un spațiu de sprijin și socializare pentru vârstnicii din capitală, cât și un simbol al prieteniei dintre Republica Moldova și China.