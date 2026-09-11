Centrul Chișinăului, închis pentru maraton. Cum va circula transportul public în weekend

Potrivit Primăriei Chișinău, de sâmbătă, 12 septembrie, ora 01:10, și până duminică, 13 septembrie, ora 19:00, circulația va fi suspendată pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul dintre străzile Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni și Alexandr Pușkin.

Restricții mai ample vor fi aplicate duminică, în ziua competiției. Între orele 02:00 și 17:00, traficul va fi sistat pe străzile incluse în traseul de bază al maratonului, inclusiv pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, între străzile Toma Ciorbă și Ciuflea, precum și pe str. Ciuflea – bd. Dacia, pe viaduct, în direcția centrului.

Restricțiile vor afecta și transportul public. Sâmbătă vor fi modificate traseele troleibuzelor 1, 4, 5, 8, 22 și 34, precum și ale mai multor autobuze.

Duminică, modificările vor fi mai ample. Troleibuzele 4, 5 și 20 vor circula doar până la Gara Feroviară, iar rutele 7, 10, 12, 16, 25 și 32 vor fi scurtate până la strada Columna. Circulația troleibuzelor 8, 24 și 28 va fi suspendată temporar. Alte rute de troleibuz și autobuz vor circula pe trasee modificate.

Vor fi afectate și microbuzele. Ruta 178 va fi scurtată până la strada București, iar rutele 120, 169, 186 și 191 vor fi divizate și vor circula separat dinspre sectoarele Telecentru și Malina Mică, respectiv Ciocana și Rîșcani, spre centrul municipiului.

Șoferii sunt îndemnați să evite zonele în care traficul va fi suspendat și să folosească rute alternative. „Chișinău Marathon” este organizat de Clubul Sportiv „Sporter”, în colaborare cu Primăria Chișinău și mai multe organizații sportive.