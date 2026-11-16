Centrul operativ al ANSP, dotat cu echipamente pentru intervenții rapide în situații de urgență

Prezent la evenimentul de recepționare a echipamentelor, directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Nicolae Jelamschi, a declarat că echipamentele acordate Centrului operativ din cadrul ANSP vor permite specialiștilor instituției să răspundă mai eficient amenințărilor la adresa sănătății populației și să ia decizii în baza datelor concrete.

Ministrul sănătății, Alexandru Gasnaș, a declarat că cele 30 de persoane din echipele de răspuns rapid al centrului vor beneficia de truse de intervenție, mijloace de comunicare și uniforme. Acestea le vor permite să ajungă mai bine pregătite la locul situațiilor de urgență.

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Joseph Burkhalter, a menționat că sprijinul oferit Republicii Moldova face parte din angajamentul Guvernului SUA pentru consolidarea securității sanitare globale. Diplomatul a subliniat că obiectivul principal este creșterea capacității țării de a preveni și combate bolile infecțioase.

Donația face parte din proiectul „EpiC”, implementat cu sprijinul SUA, pentru prevenirea, detectarea și răspunsul eficient la amenințările epidemiologice.