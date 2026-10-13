Centrul republican de instruire al IGSU va fi absorbit de Academia „Ștefan cel Mare” a MAI

Măsura este prevăzută într-un proiect elaborat de MAI și are drept scop eficientizarea pregătirii profesionale și redistribuirea personalului în funcție de necesitățile serviciilor de salvatori și pompieri, transmite IPN.

Potrivit proiectului, Academia „Ștefan cel Mare” va prelua responsabilitățile Centrului în domeniul instruirii pentru protecția civilă, inclusiv pregătirea salvatorilor, pompierilor, voluntarilor și angajaților stațiilor de salvare pe apă.

În prezent, Centrul republican de instruire dispune de 54 de unități de personal, dintre care 33 urmează să fie redistribuite. Astfel, 14 unități vor fi alocate postului de salvatori și pompieri din Varnița, raionul Anenii Noi, iar alte 19 – celui din Leușeni, raionul Hâncești.

Costurile reorganizării sunt estimate la aproximativ 5,6 milioane de lei, dintre care 4,8 milioane pentru personal și 850 de mii de lei pentru bunuri și servicii. Potrivit MAI, cheltuielile vor fi acoperite din resursele financiare existente, fără alocări suplimentare de la bugetul de stat.