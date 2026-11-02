Cerealele vor putea tranzita frontiera prin postul vamal Costești–Stânca

ANSA precizează că această decizie contribuie la diversificarea rutelor de transport, reducerea presiunii asupra punctelor de trecere a frontierei și facilitarea fluxurilor comerciale regionale. Potrivit agenției, partea română a confirmat acordarea sprijinului necesar pentru fluidizarea transporturilor prin punctele de trecere existente.

Instituția menționează că discuțiile s-au concentrat pe identificarea unor soluții practice pentru facilitarea transportului și tranzitului de cereale prin frontiera moldo-română, inclusiv pentru transporturile provenite din Ucraina care tranzitează teritoriul Republicii Moldova.

Serviciul Vamal a anunțat luni că numărul camioanelor aflate în așteptare este în creștere la posturile vamale de frontieră Sculeni–Sculeni și Leușeni–Albița, iar la postul vamal Giurgiulești se menține un flux sporit de camioane. Instituția a precizat că în posturile vamale solicitate, personalul a fost suplimentat, iar echipele activează continuu pentru accelerarea procesării camioanelor de ambele părți ale frontierei.