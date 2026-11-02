Cerere de recuzare în dosarul Plahotniuc. Procurorul respinge acuzațiile avocaților

Avocatul Lucian Rogac a declarat în cadrul ședinței, că apărarea a solicitat și ridicarea unei excepții de neconstituționalitate privind prevederile legale referitoare la constituirea completului de judecată. Avocații contestă excluderea unui judecător din complet și susțin că înlocuitorul acestuia nu a fost desemnat aleatoriu, prin Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor, ci numit de președintele instanței. Instanța se află în deliberare asupra acestei solicitări.

Totodată, apărarea a insistat asupra audierii lui Vladimir Andronachi, susținând că declarațiile acestuia ar putea combate presupunerile pe care s-ar fi bazat sentința primei instanțe. Procurorul a amintit însă că Andronachi a refuzat să facă declarații pentru a nu se autoincrimina, motiv pentru care solicitarea a fost respinsă.

Potrivit procurorului Alexandru Cernei, până la momentul declarațiilor făcute presei, instanța examinase aproximativ 30 de cereri ale apărării, majoritatea fiind respinse. Procurorul a precizat că o parte dintre solicitări nu au fost înaintate în instanța de fond și, din acest motiv, nu pot fi acceptate în apel.

Vlad Plahotniuc a fost prezent la ședință în format de videoconferință.

Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc a fost condamnat de prima instanță în luna aprilie la 19 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”. Decizia a fost contestată la Curtea de Apel atât de avocați cât și de procurori.