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Cerere de recuzare în dosarul Plahotniuc. Procurorul respinge acuzațiile avocaților

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Cerere de recuzare în dosarul Plahotniuc. Procurorul respinge acuzațiile avocaților

Avocații lui Vlad Plahotniuc au cerut recuzarea procurorului Alexandru Cernei, în cadrul ședinței de judecată de la Curtea de Apel. Aceștia îl acuză acuză că ar fi prezentat instanței informații false și neveridice, cu scopul de a induce judecătorii în eroare. Procurorul respinge acuzațiile și susține că cererea de recuzare reprezintă un dezacord al apărării față de poziția acuzării. Cererea a fost respinsă de judecători, transmite IPN.

Avocatul Lucian Rogac a declarat în cadrul ședinței, că apărarea a solicitat și ridicarea unei excepții de neconstituționalitate privind prevederile legale referitoare la constituirea completului de judecată. Avocații contestă excluderea unui judecător din complet și susțin că înlocuitorul acestuia nu a fost desemnat aleatoriu, prin Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor, ci numit de președintele instanței. Instanța se află în deliberare asupra acestei solicitări.

Totodată, apărarea a insistat asupra audierii lui Vladimir Andronachi, susținând că declarațiile acestuia ar putea combate presupunerile pe care s-ar fi bazat sentința primei instanțe. Procurorul a amintit însă că Andronachi a refuzat să facă declarații pentru a nu se autoincrimina, motiv pentru care solicitarea a fost respinsă.

Potrivit procurorului Alexandru Cernei, până la momentul declarațiilor făcute presei, instanța examinase aproximativ 30 de cereri ale apărării, majoritatea fiind respinse. Procurorul a precizat că o parte dintre solicitări nu au fost înaintate în instanța de fond și, din acest motiv, nu pot fi acceptate în apel.

Vlad Plahotniuc a fost prezent la ședință în format de videoconferință.

Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc a fost condamnat de prima instanță în luna aprilie la 19 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”. Decizia a fost contestată la Curtea de Apel atât de avocați cât și de procurori.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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