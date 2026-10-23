Cererea de valută a agenților economici a crescut cu 15,5% în septembrie

Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei, oferta de valută de la populație a acoperit 97,4% din cererea netă a agenților economici, față de 110,3% în luna precedentă.

În valori absolute, oferta netă de valută de la persoanele fizice a crescut cu 7,9 milioane de euro, iar cererea netă din partea agenților economici s-a majorat cu 54,9 milioane de euro.

Pe parcursul lunii septembrie, BNM nu a efectuat intervenții pe piața valutară locală.

Cursul mediu al leului moldovenesc în raport cu euro a crescut de la 20,0541 lei pentru un euro în august, la 20,1034 lei în septembrie. Euro a continuat să dețină ponderea majoră în oferta netă de valută de la persoanele fizice, reprezentând 66,2% din total.