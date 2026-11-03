Cererile de acreditare a observatorilor pentru alegerile din Găgăuzia pot fi depuse până pe 8 noiembrie

Pot solicita acreditarea asociațiile obștești și instituțiile de instruire și cercetare în domeniul electoral din Republica Moldova, autoritățile electorale din străinătate, organizațiile internaționale, guvernele statelor străine, organizațiile neguvernamentale din străinătate, precum și experții internaționali în domeniul electoral.

Potrivit CEC, în cadrul scrutinului, Consiliul Electoral Central al Găgăuziei va acredita observatorii naționali, iar Comisia Electorală Centrală va acredita observatorii internaționali și va confirma, la solicitare, interpreții acestora.

Cererile pentru acreditarea observatorilor naționali sunt examinate în cel mult cinci zile de la depunerea dosarului complet, iar cele pentru observatorii internaționali – în cel mult 10 zile, dar nu mai târziu de ziua dinaintea alegerilor.

Pe 15 noiembrie în Găgăuzia sunt programate alegeri pentru Adunarea Populară a Găgăuziei și alegerea bașcanului.