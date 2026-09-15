Cererile pentru compensațiile la energie vor putea fi depuse din 1 octombrie

Înscrierile vor începe la 1 octombrie, așa cum sunt obișnuiți oamenii. Procesul de înregistrare rămâne același. Suntem în discuții și facem calcule ca să vedem cum țintim mai bine gospodăriile care vor fi afectate. Pe 1 octombrie vom avea o conferință de presă în timpul căreia vom anunța câte gospodării vor beneficia de compensații”, a declarat Natalia Plugaru în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova.

Potrivit ministrului, în acest sezon verificarea informațiilor din cereri va fi mai strictă. Printre elementele analizate se numără și perioada în care solicitantul se află pe teritoriul Republicii Moldova. „Când persoana depune cerere este declarația pe propria răspundere, dar ulterior, după IDNP, noi verificăm în mai multe sisteme. Verificăm datele Poliței de Frontieră. Dacă o persoană depune cerere, dar de fapt, nu se află o lungă perioadă de timp pe teritoriul țării, atunci decade”, a explicat ministra.

Pentru stabilirea eligibilității va fi analizată situația financiară a întregii gospodării, fiind luate în calcul toate veniturile membrilor acesteia. În evaluare intră inclusiv remitențele, dobânzile bancare și prestațiile sociale.

„Remitențele tot sunt un venit. Noi nu solicităm să ne arate salariul, ci venitul. Inclusiv dobânzile sunt un venit. Se verifică dacă persoana are apartament, mașină, se verifică dacă are conturi în bancă, se verifică de la CNAS ce prestații sociale are”, a mai spus Natalia Plugaru.