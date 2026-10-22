Cetățenii moldoveni ar putea călători fără vize în Argentina

Potrivit lui Mihai Popșoi, discuțiile au vizat consolidarea relațiilor bilaterale și extinderea cooperării în domeniile economic, comercial, energetic, agricol și cultural. Oficialii au abordat și subiectul acordului bilateral în domeniul aviației civile. De asemenea, ministrul afacerilor externe a subliniat și interesul Republicii Moldova pentru aprofundarea relațiilor cu statele Americii de Sud, inclusiv prin extinderea reprezentării diplomatice în regiune.

La rândul său, ambasadorul Carlos Alejandro Poffo, care are reședința la București, a reconfirmat interesul Argentinei pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale, evidențiind potențialul cooperării economice și investițiile argentiniene existente în Republica Moldova.

În același timp, oficialii au discutat și despre parcursul european al Republicii Moldova, situația securității regionale și cooperarea în cadrul organizațiilor internaționale. Aceștia au reafirmat importanța respectării dreptului internațional și interesul comun pentru aprofundarea dialogului bilateral.