CFM a testat cursa feroviară Chișinău – Revaca – Sângera

CFM precizează că a fost evaluată starea căii ferate și posibilitatea de a permite circulația trenurilor cu o viteză mai mare. Discuțiile au vizat și amenajarea peroanelor pentru pasageri, precum și lucrările de îmbunătățire a infrastructurii aferente traseului.

Întreprinderea menționează că testarea face parte din procesul de evaluare a stării tehnice a infrastructurii feroviare și de stabilirea măsurilor necesare pentru circulația în siguranță a trenurilor pe noul traseu.

Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, stația Revaca, situată în apropierea aeroportului, ar putea fi conectată cu aerogara printr-un serviciu de transfer cu autobuzul. Autoritățile estimează că drumul de la gara feroviară din Chișinău până la aeroport va dura aproximativ 15 minute.