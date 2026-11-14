CFM a testat o nouă rută feroviară între Strășeni, Chișinău și Sângera

Potrivit CFM, un avantaj al noii rute va fi accesul către Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga”. Legătura dintre stația Revaca și aeroport ar urma să fie asigurată prin transport rutier, ceea ce ar reduce timpul de deplasare și ar permite evitarea aglomerației. Totodată, în apropierea stațiilor de pe traseu sunt planificate parcări, pentru a facilita trecerea de la transportul individual la cel feroviar.

Cursa de testare a avut loc pe 13 noiembrie, cu un tren diesel modernizat de specialiștii Depoului Chișinău.

Lansarea noii conexiuni presupune excluderea din graficul de circulație a cursei diesel Chișinău-Ungheni. CFM motivează decizia prin reducerea numărului de pasageri și costurile ridicate de exploatare a acesteia, ceea ce ar permite utilizarea mai eficientă a resurselor întreprinderii.

Deocamdată, CFM a anunțat doar testarea noului traseu, fără a preciza data la care ar putea începe circulația regulată a trenurilor.