CFM caută proiectant pentru reparația a 183,3 kilometri de cale ferată. Contractul este estimat la 25 de milioane de lei

Potrivit anunțului publicat, proiectul prevede reparații curente pentru 96 de kilometri de cale ferată. Lucrările pot include intervenții asupra elementelor uzate ale căii, precum și lucrări la geometria căii, terasament sau sistemele de evacuare a apelor, acolo unde acestea sunt necesare.

Alți 64 de kilometri au nevoie de reparație capitală, iar 23 de kilometri sunt prevăzuți pentru reparație prin ridicare, care ar putea viza corectarea poziției și nivelului căii pentru restabilirea parametrilor tehnici de exploatare.

Înainte de stabilirea lucrărilor propriu-zise, compania care va câștiga contractul va trebui să verifice în detaliu starea infrastructurii existente. Împărțirea celor 183,3 kilometri între cele trei tipuri de lucrări urmează să fie confirmată în urma investigațiilor. Specialiștii vor verifica starea șinelor, traverselor, prinderilor și balastului, stabilitatea terasamentului, sistemele de drenaj și evacuare a apelor, trecerile la nivel, precum și alte construcții. Podurile existente vor fi expertizate pentru a se determina starea lor tehnică și capacitatea portantă.

Caietul de sarcini precizează că scopul intervențiilor este restabilirea parametrilor tehnici inițiali ai căii ferate, asigurarea siguranței circulației și majorarea regimului de viteză.

Ofertele pentru achiziție pot fi depuse până pe 23 octombrie. Procedura se desfășoară fără licitație electronică, iar criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut.