CFM repară calea ferată din stația Berești pentru a relua transbordarea containerelor

CFM precizează că intervențiile urmăresc repunerea în funcțiune a platformei de transbordare a mărfurilor în containere de pe vagoanele cu ecartament lat, pe vagoanele cu ecartament european standard și invers. Astfel, mărfurile vor putea fi transportate în containere în ambele direcții, prin transferarea acestora în vagoane pe cele două tipuri de ecartament.

Potrivit întreprinderii, reabilitarea infrastructurii va contribui la eficientizarea operațiunilor de transbordare, creșterea capacității de manipulare a containerelor și valorificarea potențialului logistic al stației Berești.