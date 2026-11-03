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CFM repară calea ferată din stația Berești pentru a relua transbordarea containerelor

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CFM repară calea ferată din stația Berești pentru a relua transbordarea containerelor

Calea Ferată din Moldova a început lucrările de reabilitare a infrastructurii din stația Berești, raionul Ungheni, pentru a restabili platforma de transbordare a mărfurilor în containere. Lucrările prevăd reabilitarea unui tronson de cale ferată cu o lungime de 580 de metri, unde vor fi înlocuite 350 de traverse, iar calea ferată va fi îndreptată, transmite IPN.

CFM precizează că intervențiile urmăresc repunerea în funcțiune a platformei de transbordare a mărfurilor în containere de pe vagoanele cu ecartament lat, pe vagoanele cu ecartament european standard și invers. Astfel, mărfurile vor putea fi transportate în containere în ambele direcții, prin transferarea acestora în vagoane pe cele două tipuri de ecartament.

Potrivit întreprinderii, reabilitarea infrastructurii va contribui la eficientizarea operațiunilor de transbordare, creșterea capacității de manipulare a containerelor și valorificarea potențialului logistic al stației Berești.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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