CFM va fi reorganizată în două societăți pe acțiuni. Proiectul, votat în prima lectură

Potrivit Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, reorganizarea urmează să fie finalizată până la sfârșitul anului curent. Astfel, „CFM-Infra” va administra liniile de cale ferată și infrastructura aferentă, iar „Pasageri și Marfă” se va ocupa de transportul feroviar propriu-zis. „CFM-Infra” va avea capital integral de stat, iar infrastructura feroviară va rămâne în proprietatea statului, fără a fi privatizată.

Procesul de separare a activităților a început deja prin înființarea Societății pe Acțiuni Calea Ferată din Moldova „Pasageri și Marfă”. După finalizarea reorganizării, administrarea infrastructurii și transportul de pasageri și mărfuri vor fi gestionate separat, fiecare dintre cele două societăți având propriile atribuții și mecanisme de finanțare.

Secretarul de stat al MIDR, Mircea Păscăluță, menționează că până la finalizarea reorganizării va fi făcută inventarierea și evaluarea bunurilor CFM pentru a stabili ce patrimoniu va reveni fiecărei societăți. Totodată, vor fi transferate drepturile și obligațiile actualei întreprinderi, inclusiv cele ce țin de angajați și de relațiile cu creditorii.

În cadrul examinării proiectului, opoziția a solicitat precizări privind patrimoniul și starea infrastructurii feroviare. Secretarul de stat al MIDR a menționat că bunurile mobile și imobile ale CFM sunt expertizate pentru prima dată. Totodată, în plen s-a anunțat că întreprinderea are datorii de peste 248 de milioane de lei față de buget și datorii externe de peste un miliard de lei, însă nu înregistrează restanțe salariale față de angajați.

După reorganizare, infrastructura feroviară va fi accesibilă și operatorilor privați, în condiții de nediscriminare și transparență. Astfel, aceștia vor putea opera trenuri proprii de marfă, cu achitarea unei taxe pentru utilizarea infrastructurii.

Reorganizarea CFM este prevăzută în Codul transportului feroviar, adoptat în anul 2022. Proiectul a fost susținut în prima lectură de 56 de deputați, 11 au votat împotrivă, iar 24 nu au participat la vot.