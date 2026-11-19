Agerpres a redat declarația, așa cum a fost ea publicată de Xinhua:

Declarația șefilor de stat din China, Rusia și SUA privind pacea

Xi Jinping, președintele Republicii Populare Chineze, Vladimir Putin, președintele Federației Ruse, și Donald J. Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, s-au întâlnit la Shenzhen, pe 19 noiembrie 2026. Șefii de stat ai Rusiei și SUA și-au exprimat aprecierea față de China pentru găzduirea acestui summit trilateral istoric. Cei trei șefi de stat au avut un schimb aprofundat de opinii cu privire la situația internațională actuală și s-au angajat să mențină stabilitatea strategică și securitatea internațională.

1. În calitate de membri permanenți ai Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, China, Rusia și Statele Unite s-au angajat să reformeze ONU, astfel încât aceasta să poată răspunde mai eficient provocărilor globale și să își îndeplinească misiunea fundamentală de a asigura pacea și securitatea internațională.

2. Cele trei țări intenționează să sporească producția și aprovizionarea cu produse petroliere rafinate, în beneficiul tuturor națiunilor. Acestea au reafirmat importanța unor fluxuri energetice stabile.

3. Cei trei șefi de stat au recunoscut că principiul consimțământului statului și respectarea imunităților oficialilor de stat sunt de o importanță capitală și au convenit că Curtea Penală Internațională și alte organisme similare nu trebuie să abuzeze de jurisdicția lor.

4. Cei trei șefi de stat au reafirmat că un război nuclear nu poate fi câștigat și nu trebuie purtat niciodată. Cele trei țări vor purta un dialog privind reducerea riscurilor nucleare și prevenirea proliferării armelor nucleare.