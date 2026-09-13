Chișinău Marathon 2026 a adunat peste 10.000 de participanți. Vasile Tofan: „E o mare mândrie să văd atâta lume”

„E o mare mândrie să văd atâta lume care, în pofida ploii, în pofida frigului, a decis să alerge astăzi pe străzile Chișinăului. Mai mult, pe lângă participanții din Republica Moldova, avem participanți din 59 de țări”, a spus Vasile Tofan.

Șeful Guvernului a avut un mesaj și pentru participanții străini, pe care i-a îndemnat să descopere Republica Moldova și dincolo de competiția sportivă, să guste vinurile și bucatele tradiționale și să se bucure de timpul petrecut în țară.

La Chișinău Marathon sunt organizate curse pe mai multe distanțe: maratonul de 42,195 km, semimaratonul de 21 km, probele de 10 și 5 km și Fun Run, pe o distanță de 1,5 km. În program sunt incluse și curse de 5, 10 și 21 km pentru sportivii în scaune cu rotile.

Cu o zi înainte, pe 12 septembrie, a avut loc Kids Run Day, destinat copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani.

Chișinău Marathon este organizat în actualul format din 2015 și reunește atât sportivi profesioniști și amatori, cât și familii.