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Chișinăuienii pot cere conectarea la căldură fără să aștepte decizia Primăriei

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Chișinăuienii pot cere conectarea la căldură fără să aștepte decizia Primăriei

Locuitorii capitalei pot solicita conectarea la încălzirea centralizată fără să aștepte o dispoziție a Primăriei privind începerea sezonului de încălzire. Termoelectrica anunță că este pregătită să furnizeze agent termic tuturor categoriilor de consumatori, în contextul scăderii temperaturilor de afară.

Potrivit companiei, de încălzire pot beneficia atât blocurile locative, cât și grădinițele, școlile, instituțiile medicale și sociale, precum și agenții economici.

Conectarea poate fi solicitată de gestionarul imobilului sau de administratorul blocului locativ, în calitate de reprezentant al locatarilor. Procedura nu este condiționată de emiterea unei dispoziții a Primăriei Chișinău privind demararea sezonului de încălzire.

Pentru conectare, administratorul trebuie să prezinte la unul dintre sediile teritoriale ale Termoelectrica două documente: o solicitare în formă liberă privind furnizarea agentului termic și fișa tehnică ce confirmă pregătirea instalațiilor de încălzire.

Reprezentanții companiei precizează că, după prezentarea documentelor necesare, specialiștii vor asigura conectarea imediată a imobilului la sistemul centralizat de termoficare.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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