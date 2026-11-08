Chișinăuienii sunt invitați la târgurile producătorilor autohtoni

Potrivit municipalității, în sectorul Botanica, pe bulevardul Dacia, la intersecția cu bulevardul Traian, continuă până pe 8 noiembrie „Târgul cu Tradiții”, organizat în colaborare cu AO „Perspectiva”.

În sectorul Buiucani, lângă cinematograful „Patria Loteanu”, de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, se desfășoară în perioada 7-8 noiembrie, târgul meșterilor populari și producătorilor locali „Yard Sale”.

De asemenea, în scuarul Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”, vizitatorii pot procura miere și produse apicole. În Parcul „Alunelul” continuă, în perioada 7-8 noiembrie, târgul producătorilor autohtoni „Cămara Fest”.

În sectorul Centru, pe strada Mitropolit Varlaam, între străzile Armenească și Tighina, până pe 15 noiembrie este deschis iarmarocul tematic „Brumar”, unde sunt comercializate fructe și legume de sezon, material săditor și semințe.

Tot în sectorul Centru, la piața mixtă de pe strada Cărbunari, continuă până pe 15 noiembrie iarmarocul „Toamna Argintie”, dedicat comercializării produselor agricole de sezon.

În sectorul Rîșcani, astăzi, în scuarul „Mezon” va avea loc „Mami & Co Fair”, cunoscut și drept „Târgul Mămicilor”.