Chișinăul a anulat concertul lui DiDiuLea. Reacția Ucrainei: Rusiei nu trebuie să i se ofere platforme internaționale pentru a-și spăla reputația

Cu această ocazie, reprezentanții Kievului au venit cu o reacție și au mulțumit celor din R. Moldova. Într-un mesaj publicat de ambasada Ucrainei, se specifică faptul că aceste acțiuni culturale ale interpreților pro-ruși sunt folosite de către cei din Federația Rusă pentru a-și promova influența și pentru a crea aparența unei reveniri la „normalitate”.

„Le suntem recunoscători partenerilor noștri din Republica Moldova pentru că au ținut cont de poziția Ucrainei.

Rusiei nu trebuie să i se ofere platforme internaționale pentru a-și spăla reputația, în timp ce armata sa ucide ucraineni, distruge orașe și anihilează patrimoniul cultural al Ucrainei”, se menționează în mesajul diplomației ucrainene.

Interpretul Belarus Valerii Didiulea a fost născut în Belarus, în perioada sovietică, și este liderul formației „DiDyuLya”. El a fost inclus pe lista persoanelor sancționate de către autoritățile din Ucraina, după ce a susținut concerte în peninsula Crimeea, în urma anexării ilegale de către Rusia.

Potrivit organizatorilor concertului de la Chișinău, concertul urma să aibă loc la 26 noiembrie, iar biletele variau de la 450 - la 1 200 de lei.