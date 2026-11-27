Potrivit informațiilor oferite de vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, inițiativa se înscrie în campania națională de vaccinare antigripală pentru sezonul 2026-2027. Astfel, Chișinăul reconfirmă sprijinul constant acordat cetățenilor Republicii Moldova cu domiciliu în regiunea transnistreană.

„Lotul de vaccin este destinat persoanelor cu risc sporit de îmbolnăvire și de complicații post gripale, fiind transferat cu respectarea procedurilor legale și a cerințelor privind transportul și păstrarea vaccinurilor în condițiile lanțului frigorific”, menționează responsabilii din cadrul Biroului pentru Reintegrare prin intermediul unui comunicat.

Conform autorității, asigurarea cu vaccin pentru locuitorii din stânga Nistrului reafirmă angajamentul statului de a proteja sănătatea tuturor cetățenilor săi, pe întreg teritoriul țării.

„Acest sprijin face parte din eforturile conjugate ale Guvernului de a integra acești cetățeni în sistemul național de sănătate”, a declarat Valeriu Chiveri.

Demnitarul a mai adăugat că locuitorii din regiune au acces la vaccinare și pe malul drept al Nistrului, iar din totalul celor peste 85 de mii de asigurați medical în Republica Moldova, aproape 55 de mii sunt înscriși la medicii de familie din instituțiile medico-sanitare naționale.

„Autoritățile constituționale vor continua să extindă accesul cetățenilor săi la servicii medicale, tratamente și mecanisme de protecție, în vederea ocrotirii sănătății acestora”, a mai adăugat Valeriu Chiveri.