Primul document denunțat, la inițiativa Ministerului Culturii, este Acordul privind restituirea valorilor culturale și istorice statelor de origine, încheiat în 1992.

Deși prevedea crearea unei comisii interguvernamentale care să stabilească mecanismul de restituire a bunurilor culturale, aceasta nu a fost constituită niciodată. Din acest motiv, acordul a avut o aplicabilitate practică limitată.

Autoritățile susțin că Republica Moldova dispune în prezent de propriile mecanisme de protejare și recuperare a patrimoniului cultural, dezvoltate în procesul de aliniere a legislației la standardele Uniunii Europene.

În 2023, a fost aprobat Regulamentul privind circulația bunurilor culturale mobile, iar în 2025 a fost instituit Sistemul național de protejare, recuperare și restituire a patrimoniului cultural mobil. În aceste condiții, menținerea acordului încheiat în cadrul CSI nu mai este considerată necesară.

Al doilea document denunțat, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne, este Protocolul privind transmiterea substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor, a armelor de foc, munițiilor și materialelor explozive care constituie corpuri delicte în cauzele penale.

Protocolul a fost semnat în 2017, însă, potrivit autorităților, nu a fost aplicat niciodată, iar mecanismele de cooperare prevăzute de acesta nu au fost utilizate.

Denunțarea celor două tratate nu înseamnă încetarea cooperării cu statele membre ale CSI în domeniile vizate. Republica Moldova va putea continua colaborarea prin intermediul altor acorduri internaționale la care este parte. Printre acestea se numără Convenția europeană de asistență judiciară în materie penală și Convenția asupra substanțelor psihotrope.

Potrivit Parlamentului, decizia de denunțare a celor două documente este motivată de lipsa aplicării lor practice și de necesitatea alinierii legislației naționale la acquis-ul Uniunii Europene.