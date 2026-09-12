Chișinăul își menține poziția privind retragerea trupelor ruse și demilitarizarea regiunii transnistrene

Declarația a fost făcută în contextul unui raport al Serviciului de Informații și Securitate, potrivit căruia, din cele 14 mii de tone de muniții de la Cobasna, 2 800 de tone ar avea încărcătură explozivă efectivă.

Chiveri a subliniat că subiectul trebuie analizat din două perspective distincte. Prima este dimensiunea tehnică, ce ține de cantitatea, starea și natura munițiilor depozitate la Cobasna. A doua este dimensiunea de securitate, pe care oficialul o consideră de importanță majoră.

„Pentru Republica Moldova, problema este una foarte clară: prezența militară străină pe teritoriul nostru și existența unor depozite de armament în afara controlului autorităților constituționale reprezintă o problemă de securitate, iar poziția noastră de principiu nu se schimbă”, a declarat vicepremierul.

Potrivit lui Valeriu Chiveri, Chișinăul pledează în continuare pentru retragerea trupelor ruse și demilitarizarea regiunii transnistrene.

În același timp, oficialul a menționat că aceste probleme trebuie abordate „într-o manieră responsabilă, tehnică”, inclusiv împreună cu partenerii internaționali ai Republicii Moldova.