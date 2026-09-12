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Chișinăul își menține poziția privind retragerea trupelor ruse și demilitarizarea regiunii transnistrene

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Chișinăul își menține poziția privind retragerea trupelor ruse și demilitarizarea regiunii transnistrene

Republica Moldova își menține poziția privind retragerea trupelor ruse de pe teritoriul țării și demilitarizarea regiunii transnistrene, indiferent de datele referitoare la cantitatea de muniții depozitate la Cobasna, a declarat viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru MOLDPRES.

Declarația a fost făcută în contextul unui raport al Serviciului de Informații și Securitate, potrivit căruia, din cele 14 mii de tone de muniții de la Cobasna, 2 800 de tone ar avea încărcătură explozivă efectivă.

Chiveri a subliniat că subiectul trebuie analizat din două perspective distincte. Prima este dimensiunea tehnică, ce ține de cantitatea, starea și natura munițiilor depozitate la Cobasna. A doua este dimensiunea de securitate, pe care oficialul o consideră de importanță majoră.

„Pentru Republica Moldova, problema este una foarte clară: prezența militară străină pe teritoriul nostru și existența unor depozite de armament în afara controlului autorităților constituționale reprezintă o problemă de securitate, iar poziția noastră de principiu nu se schimbă”, a declarat vicepremierul.

Potrivit lui Valeriu Chiveri, Chișinăul pledează în continuare pentru retragerea trupelor ruse și demilitarizarea regiunii transnistrene.

În același timp, oficialul a menționat că aceste probleme trebuie abordate „într-o manieră responsabilă, tehnică”, inclusiv împreună cu partenerii internaționali ai Republicii Moldova.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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