Chișinăul răspunde acuzațiilor Moscovei privind „militarizarea” R. Moldova și denunță retorica de intimidare

„Afirmațiile privind presupuse rute de transport al dronelor, capacități de asamblare a acestora sau centre medicale destinate armatei ucrainene nu corespund realității și nu sunt susținute de dovezi... Regretăm utilizarea platformei OSCE pentru promovarea unor asemenea falsuri la adresa Republicii Moldova”, precizează MAE.

Totodată, autoritățile constată că riscurile reale pentru securitatea Republicii Moldova sunt generate de războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.

„Cel mai recent incident, produs la 5 octombrie în apropierea punctului de trecere Palanca, a provocat pagube materiale și rănirea unui angajat al Poliției de Frontieră. Republica Moldova este un stat pașnic și neutru și va continua să acționeze pentru protejarea cetățenilor, suveranității și integrității sale teritoriale”, susțin reprezentanții ministerului.

În acest context, Chișinăul îndeamnă Federația Rusă să înceteze dezinformarea și retorica de intimidare la adresa Republicii Moldova și să respecte dreptul internațional și angajamentele asumate în cadrul OSCE.