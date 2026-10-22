Chișinăul respinge la OSCE acuzațiile Rusiei privind o presupusă „blocadă” a regiunii transnistrene

Reprezentantul permanent al Republicii Moldova pe lângă OSCE, ambasadorul Victoria Roșa, a declarat că datele economice contrazic aceste acuzații și a reiterat solicitarea Chișinăului privind retragerea trupelor și munițiilor ruse de pe teritoriul statului.

Potrivit diplomatului, peste 77% din exporturile întreprinderilor din regiunea transnistreană sunt în prezent orientate către piața Uniunii Europene. Chișinăul susține că această pondere demonstrează beneficiile accesului regiunii la piața europeană și ale integrării economice.

Victoria Roșa a reafirmat angajamentul autorităților pentru soluționarea pașnică a diferendului transnistrean, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova în frontierele recunoscute internațional. În acest sens, a menționat continuarea negocierilor în formatul „1+1”, activitatea grupurilor de lucru și măsurile pentru integrarea treptată a regiunii în spațiile constituțional, economic și social ale Republicii Moldova.

Un alt subiect abordat la OSCE a fost situația drepturilor omului din stânga Nistrului. Reprezentantul Chișinăului a atras atenția asupra cazurilor de detenție arbitrară, restricțiilor privind libertatea de exprimare și de circulație, militarizării copiilor și problemelor cu care se confruntă școlile cu predare în limba română.

În intervenția sa, Victoria Roșa a vorbit și despre efectele războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei asupra securității Republicii Moldova. Diplomatul a condamnat încălcările repetate ale spațiului aerian de către drone rusești și incidentele în care aparate de zbor au căzut pe teritoriul statului.

Republica Moldova a reiterat la OSCE solicitarea privind retragerea completă și necondiționată a forțelor militare, echipamentelor și munițiilor Federației Ruse staționate ilegal pe teritoriul său. Chișinăul a invocat angajamentele asumate de Rusia la Summitul OSCE de la Istanbul din 1999 și Rezoluția Adunării Generale a ONU din 2018.

Totodată, autoritățile moldovenești și-au reafirmat poziția privind transformarea actualului mecanism de menținere a păcii de pe Nistru într-o misiune civilă multinațională, cu mandat internațional.

În final, Chișinăul a cerut din nou Federației Ruse să înceteze războiul împotriva Ucrainei, să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și să-și îndeplinească angajamentele privind retragerea forțelor militare.