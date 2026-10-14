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Chișinăul sărbătorește 590 de ani de la prima atestare. Ce evenimente sunt organizate de hram

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Chișinăul sărbătorește 590 de ani de la prima atestare. Ce evenimente sunt organizate de hram

Chișinăul marchează astăzi Hramul orașului, odată cu sărbătoarea religioasă Acoperământul Maicii Domnului. Capitala împlinește în acest an 590 de ani de la prima atestare documentară. Programul zilei începe cu Sfânta Liturghie de la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” și continuă cu târguri, activități pentru copii, spectacole și concerte, transmite IPN.

După Sfânta Liturghie, la ora 10:00, au loc depuneri de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, iar la Catedrala Mitropolitană este oficiat un Te Deum de mulțumire. Inaugurarea oficială a Hramului este anunțată pentru ora 10:30, în scuarul catedralei, prin programul artistic „Rugă pentru Chișinău”, cu participarea mai multor coruri și interpreți.

În Piața Marii Adunări Naționale, programul artistic începe la ora 14:00, cu spectacolul „Mărgăritare”, susținut de copii și adolescenți de la școlile de arte din capitală. De la ora 17:00, publicul este invitat la programul muzical „Chișinău, la mulți ani!”, dedicat muzicii retro.

Seara, de la ora 19:45, va avea loc spectacolul „Hora Chișinăului”, care va îmbina muzica populară cu ritmurile folk-rock. În scenă vor urca Orchestra municipală de muzică populară, condusă de frații Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea, alături de Zinaida Julea, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Cătălin Josan, Pașa Parfeni, Natalia Barbu, Natalia Gordienco și Brio Sonores.

Pe lângă concerte, în centrul capitalei sunt organizate târguri ale producătorilor autohtoni, vinificatorilor, apicultorilor și meșterilor populari. Vizitatorii pot găsi zone gastronomice, spații dedicate copiilor și Festivalul berii „Octoberfest 2026”.

De Hramul orașului, circulația rutieră este suspendată pe mai multe străzi din centrul capitalei, iar transportul public circulă după un program special.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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