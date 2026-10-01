Chișinăul va găzdui un seminar organizat în cooperare cu Adunarea Parlamentară a NATO

Potrivit informațiilor oferite de serviciul de comunicare al Parlamentului de la Chișinău, în cadrul evenimentului, președintele AP OTAN, Marcos Perestrello, are planificată o întrevedere cu speakerul Igor Grosu.

La eveniment vor veni mai mulți parlamentari, reprezentanți ai autorităților guvernamentale, experți, reprezentanți ai mediului academic și ai corpului diplomatic. Participanții vor examina viitorul Republicii Moldova în spațiul euro-atlantic și vor audia lecții de consolidare a rezilienței într-un mediu plin de provocări.

„Seminarul va include mai multe sesiuni de discuții. Acestea vor viza securitatea regională și securitatea Republicii Moldova în contextul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, securitatea energetică de la Marea Neagră până la Golful Persic, reziliența, precum și parteneriatul AP OTAN–Republica Moldova într-un mediu de securitate euro-atlantic în schimbare. Un alt subiect abordat de participanții la seminar va fi situația din regiunea Mării Negre pe timp de război și implicațiile acesteia pentru securitatea regională și euro-atlantică”, se menționează într-un comunicat al Legislativului.

De asemenea, participanții vor examina evoluția parteneriatului AP OTAN–Republica Moldova, vor identifica prioritățile pentru cooperarea viitoare și domeniile în care implicarea parlamentară și parteneriatele internaționale pot contribui la consolidarea rezilienței Republicii Moldova și la promovarea agendei sale de integrare europeană.

Totodată, va fi evaluat modul în care războiul Rusiei împotriva Ucrainei a aprofundat interdependența în materie de securitate la nivel regional, precum și va fi analizat rolul Republicii Moldova atât ca stat aflat în prima linie, cât și ca factor de contribuție la stabilitatea regională.

Menționăm că, Seminarul Rose-Roth aflat la a 109-a ediție se va desfășura în perioada 6–7 octombrie.

Este de subliniat că, AP OTAN este o organizație interparlamentară care reunește 281 de parlamentari din cele 32 de state membre ale Alianței Nord-Atlantice, precum și din țările asociate. Din octombrie 2025, Republica Moldova are statut de partener pentru securitate cuprinzătoare al Adunării Parlamentare a OTAN.