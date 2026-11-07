Chiveri cere OSCE să intervină în cazurile de încălcare a drepturilor omului din regiunea transnistreană

Întrevederea a avut loc pe 7 noiembrie și i-a reunit pe ambasadorii Irlandei, Italiei, Regatului Unit, României, Statelor Unite și Țărilor de Jos acreditați pe lângă OSCE la Viena.

Potrivit Biroului politici de reintegrare, Chiveri a prezentat politicile promovate de Chișinău pentru apropierea celor două maluri ale Nistrului. Oficialul s-a referit inclusiv la noile reglementări fiscale și la aplicarea unor reguli unitare pentru agenții economici de pe ambele maluri.

Un alt subiect a vizat operaționalizarea Fondului de convergență. Prin intermediul acestuia, autoritățile de la Chișinău își propun să extindă accesul locuitorilor din regiunea transnistreană la servicii sociale, medicale și educaționale, precum și să finanțeze proiecte de modernizare a infrastructurii.

În cadrul discuțiilor, viceprim-ministrul a atras atenția și asupra încălcărilor drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în regiunea transnistreană.

Chiveri a îndemnat OSCE să utilizeze instrumentele de care dispune pentru a contribui la soluționarea cazurilor semnalate și la eliminarea barierelor care împiedică libera circulație a persoanelor, bunurilor și mărfurilor.