Chiveri îi răspunde lui Ozerov după criticile privind taxarea Transnistriei: R. Moldova este stat suveran și își stabilește autonom politicile fiscale

„În contextul unor declarații recente cu caracter denigrator și care denotă lipsă de respect față de Republica Moldova, se pare că este necesar să reamintim, încă o dată, un principiu fundamental: Republica Moldova este un stat suveran și independent, care își stabilește în mod autonom politicile fiscale, economice și sociale”, a declarat vicepremierul.

Disputa vizează procesul început la 1 septembrie, prin care autoritățile elimină gradual facilitățile fiscale acordate timp de mai mulți ani agenților economici din regiunea transnistreană. Pentru anumite categorii de mărfuri sunt aplicate TVA, accize și taxe vamale, iar alte facilități urmează să fie eliminate etapizat. Măsurile fac parte din procesul de uniformizare fiscală dintre cele două maluri.

În cadrul unei discuții cu jurnaliștii transnistreni, ambasadorul agreat Oleg Ozerov a susținut că banii colectați „nu se întorc în economia transnistreană” și că autoritățile de la Chișinău ar încerca astfel să acopere problemele bugetare pe seama regiunii. El a avertizat că noile taxe ar putea determina închiderea unor întreprinderi și pierderea locurilor de muncă.

„Dacă voi luați acești bani din economia transnistreană și nu aveți de gând să-i întoarceți, salvând astfel bugetul Republicii Moldova, v-ați gândit la consecințe? Ce se va întâmpla în continuare din cauza faptului că se vor opri din lucru întreprinderile, oamenii vor rămâne fără muncă și fără resurse pentru a trăi?”, a declarat Ozerov.

Afirmația diplomatului rus că banii nu ar urma să revină regiunii contrazice însă mecanismul prevăzut de legislația adoptată în acest an. Legea privind Fondul de convergență stabilește că acesta va fi alimentat inclusiv dintr-o parte a taxelor achitate de persoane fizice și juridice din regiunea transnistreană, iar banii trebuie utilizați pentru infrastructură și programe de sprijin pentru cetățenii și mediul de afaceri din stânga Nistrului. Regulamentul de funcționare a Fondului se află în prezent în consultări publice.

Secretarul de stat responsabil de reintegrare, Ivan Țurcan, a explicat anterior că încasările rezultate din măsurile fiscale aplicate de la 1 septembrie până la sfârșitul anului urmează să fie direcționate către Fondul de convergență și să revină locuitorilor regiunii prin servicii și proiecte.

De altfel, sumele colectate până acum sunt reduse în raport cu bugetul statului. De la începutul lunii septembrie au fost încasate aproximativ 2,8 milioane de lei din noile taxe. Bugetul de stat pentru 2026 prevede venituri de aproape 79,7 miliarde de lei și un deficit de 20,9 miliarde de lei, echivalent cu 5,5% din PIB. Prin urmare, afirmația lui Ozerov despre un deficit bugetar de „20%” nu corespunde indicatorului oficial raportat la PIB.

De altfel, ministrul Finanțelor, Victoria Belous, a declarat că R. Moldova cheltuie pentru locuitorii regiunii de 40–50 de ori mai mult decât primește prin aceste taxe.

În context, vicepremierul Valeriu Chiveri insistă că scopul măsurilor nu este izolarea economică a regiunii, ci integrarea sa treptată în sistemul juridic și economic al Republicii Moldova.

„Reintegrarea este responsabilitatea statului Republica Moldova și un obiectiv pe care îl urmărim prin mijloace pașnice. Aceasta nu înseamnă divizare economică, ci restabilirea treptată a unui spațiu juridic, economic și social comun, în care drepturile și interesele cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului să fie respectate”, a declarat vicepremierul.

De asemenea, Chiveri a repetat solicitările autorităților R. Moldova privind retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană.

„Cât privește afirmațiile făcute cu privire la necesitatea respectării dreptului internațional – aceasta trebuie demonstrată prin fapte și prin onorarea angajamentelor internaționale, inclusiv a celor referitoare la retragerea forțelor militare ruse staționate ilegal pe teritoriul Republicii Moldova”, a declarat vicepremierul.

Fondul de convergență a fost creat în acest an tocmai pentru reducerea decalajelor economice și sociale dintre regiunea transnistreană și restul Republicii Moldova. Pe lângă o parte din taxele colectate de la persoane și companii din regiune, acesta va putea fi alimentat și din fonduri oferite de partenerii externi.