Christopher Smith: Comisia Unificată de Control trebuie să funcționeze eficient

Adresându-se membrilor Comisiei, Christopher Smith și-a exprimat hotărârea de a coopera constructiv cu aceasta. Misiunea OSCE în Moldova precizează că va continua să sprijine dialogul în cadrul Comisiei și să faciliteze cooperarea practică în domeniul securității și stabilității din Zona de Securitate.

Comisia Unificată de Control este un organ militar comun care coordonează operațiunea de menținere a păcii în Zona de Securitate. Aceasta supraveghează respectarea armistițiului și controlează activitatea Forțelor mixte de menținere a păcii.