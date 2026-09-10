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Christopher Smith: Comisia Unificată de Control trebuie să funcționeze eficient

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Christopher Smith: Comisia Unificată de Control trebuie să funcționeze eficient

Noul șef al Misiunii OSCE în Moldova, Christopher Smith, a participat la Bender o ședință a Comisiei Unificate de Control. În cadrul acesteia, diplomatul american a subliniat importanța continuării dialogului și a funcționării eficiente a Comisiei pentru menținerea stabilității în Zona de Securitate, transmite IPN.

Adresându-se membrilor Comisiei, Christopher Smith și-a exprimat hotărârea de a coopera constructiv cu aceasta. Misiunea OSCE în Moldova precizează că va continua să sprijine dialogul în cadrul Comisiei și să faciliteze cooperarea practică în domeniul securității și stabilității din Zona de Securitate.

Comisia Unificată de Control este un organ militar comun care coordonează operațiunea de menținere a păcii în Zona de Securitate. Aceasta supraveghează respectarea armistițiului și controlează activitatea Forțelor mixte de menținere a păcii.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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