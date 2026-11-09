Cinci focare de boli la animale, înregistrate săptămâna trecută în R. Moldova

Potrivit datelor oferite de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), este vorba despre:

3 focare de rabie – la bovine, în raioanele Drochia și Soroca, și la un câine, în raionul Călărași;

1 focar de gripă aviară – la două lebede sălbatice, în raionul Sîngerei;

1 focar de pestă porcină africană – la porcine, în raionul Ungheni.

În acest context, ANSA îndeamnă crescătorii de păsări și animale să respecte cu strictețe măsurile de biosecuritate:

- păsările să fie menținute în interiorul curților, fără a fi lăsate libere în afara acestora;

- interzicerea adăpării păsărilor domestice din rezervoarele de apă de suprafață accesibile păsărilor sălbatice;

- limitarea perimetrului din interiorul curții la care au acces păsările să fie menținute în adăposturi închise sau cel puțin în spații îngrădite;

- se interzice accesul păsărilor domestice, în special a rațelor și a gâștelor, la luciuri de apă, lacuri, bălți, râuri și orice altă amenajare hidrologică artificială sau naturală;

- hrănirea păsărilor se va face în spații închise/acoperite, la care nu au acces păsările sălbatice;

- hrana folosită să fie depozitată în spații închise evitându-se accesul păsărilor sălbatice, inclusiv al „speciilor punte” ( vrăbii, ciori, porumbei, coțofene, etc.);

- interzicerea intrării mai multor persoane în zona de exploatare a păsărilor domestice. Mișcările se vor limita la o singură persoană;

- prevenirea contactului cu mamiferele, inclusiv animale de companie;

- separarea curții păsărilor de adăposturile pentru porci, deoarece transmiterea virusului gripal de la păsări la om se face printr-o gazdă intermediară, care se presupune că este porcul;

- distribuirea păsărilor resturilor furajere de la porci și invers este interzisă;

„Atenție! Toate cazurile de îmbolnăvire sau moarte la păsările din orice specie sau mamifere, din curtea proprie, vor fi anunțate fără întârziere medicului veterinar din circumscripțiile sanitar- veterinare teritoriale sau administrației publice locale”, este mesajul specialiștilor de la ANSA.

Cetățenii sunt rugați să fie atenți la păsările din ferme/gospodării, pentru a observa la timp semnele clinice ale bolii, care se pot manifesta în felul următor:

- păsările bolnave nu mai consumă hrană, nu mai beau apă;

- respirație dificilă, tuse, febră;

- eliminări seromucoase din cioc;

- inflamația crestei și a bărbițelor;

- pete de sânge pe pielea picioarelor;

- diaree (găinaț lichid);

- paralizii ale picioarelor și aripilor, răsucirea gâtului;

- scăderea ouatului și schimbarea formei oului (coajă moale, deformată, pigmentație neuniformă).

Dacă boala a fost confirmată, este necesar să se întreprindă anumite măsuri:

- păsările din exploatație se sacrifică, iar cadavrele acestora și ouăle se distrug;

- furajele, așternutul, gunoiul de grajd se distrug;

- spațiile considerate infectate se supun unei curățări și dezinfecții riguroase.

ATENȚIE! Gripa aviară se poate transmite și la om! De aceea, sunt importante și anumite măsuri de prevenire a bolii:

- respectarea normele de igienă veterinară în adăposturile păsărilor și ale animalelor domestice;

- respectarea igienei personale;

- spălarea mâinilor cu apă caldă și săpun, după fiecare contact cu păsările;

- spălarea suprafețelor contaminate și utilizarea de antiseptice și dezinfectante, ceea ce asigură distrugerea virusului gripal în decurs de câteva minute;

- procurarea cărnii de pasăre, ouă și produse din carne de pasăre numai din unitățile comerciale autorizate;

Menționăm că, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor acordă despăgubiri proprietarilor ai căror păsări au fost nimicite din cauza gripei aviare.