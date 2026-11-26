”În urma unui atac inamic cu dronă într-o parcare, cinci persoane au fost ucise iar alte trei au fost rănite, la Vesioloie”, anunţă pe Telegram Baliţki.

Rusia, care desfăşoară de aproape cinci ani o ofensivă la scară mare împotriva Ucrainei, revemdică din septembrie 2022 anexarea regiunii ucrainene Zaporojie, pe care o ocupă parţial.

Rusia şi Ucraina s-au angajat de mai multe luni într-o escaladare a atacurilor cu rază lungă, care vizează cel mai adesea instiaţii civile - fabrici sau rafinării -, iar recent Statele Unite şi-au reluat încercările de a face să progreseze negocieri în vederea opririi conflictului.