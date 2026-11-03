Cinci nopți, cinci atacuri: Ultima lovitură reușită de ucraineni în Rusia

Acesta este al cincilea atac asupra unei instalații petroliere majore ruse din ultimele cinci nopți, venite înaintea alegerilor din SUA , cruciale pentru administrația Trump, care a cerut de mai multe ori Ucrainei să nu mai lovească rafinăriile Moscovei.

Canalul de Telegram „Exilenova+” a relatat că rafinăria Slavneft-YANOS a fost ținta atacului, locuitorii din zonă descriind trei incendii distincte în zona industrială, notează hotnews.ro.

Canalul de știri ucraineană UNIAN a relatat, de asemenea, despre atac.

Rafinăria fost avariată în urma unui atac cu drone ucrainene, a confirmat marți dimineață guvernatorul local, Mihail Evrayev.

Doi angajați au fost răniți, iar serviciile de urgență lucrează pentru a stinge incendiul izbucnit la fața locului, a adăugat acesta.

Cinci nopți, cinci atacuri

Slavneft-YANOS din Iaroslav este una dintre cele mai mari rafinării petroliere din Rusia, prelucrând aproximativ 15 milioane de tone de țiței anual. Situată la aproximativ 250 de kilometri nord-est de Moscova, aceasta produce benzină, motorină, combustibil pentru aviație și alte produse petroliere.

Ucraina a atacat în repetate rânduri această instalație, inclusiv, cel mai recent, pe 17 septembrie când a avariat unitatea de prelucrare a țițeiului AVT-3, potrivit Statului Major General al Ucrainei.

Noaptea de luni spre marți a fost a cincea noapte consecutivă în care o instalație majoră de petrol și gaze rusească a fost atacată.

Începând cu noaptea de 29 spre 30 octombrie au fost atacate, pe rând: rafinăria Novokuibîșevsk din Samara care produce combustibili pentru aviație, rafinăria “Bashneft-Novoil” din Bașchiria, marea rafinărie Lukoil din Kstovo, stația de pompare și distribuție petrolieră Prosvet din Samara și rafinăria Slavneft din Iaroslav.

Zelenski: „O altă opțiune: dați-ne rachete Patriot”

Volodimir Zelenski a declarat, zilele trecute , că Ucraina va înceta să mai atace rafinăriile rusești, așa cum solicită președintele american Donald Trump, dacă Washingtonul va furniza Kievului rachete interceptoare Patriot.

„Am spus că nu putem să nu ripostăm în timp ce Rusia ne atacă sectorul energetic, în timp ce Rusia ne ucide populația”, a afirmat el.

„Am spus că, dacă doriți ca noi să nu atacăm rafinăriile rusești, atunci ei nu trebuie să ne atace sistemul energetic. O altă opțiune: dați-ne rachete Patriot”, a continuat președintele ucrainean.

Zelenski a declarat că, dacă Washingtonul ar furniza timp de o lună aceste sisteme de apărare aeriană utilizate pentru a intercepta dronele și rachetele rusești, Kievul ar înceta atacurile împotriva rafinăriilor rusești pentru aceeași perioadă.