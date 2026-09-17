Cinci păsări din Cartea Roșie, ucise de braconieri la Râșcani

Potrivit Societății pentru Protecția Păsărilor și a Naturii, cocostârcul negru, numit Lembe, avea trei luni și jumătate și provenea dintr-un cuib monitorizat în Estonia. Pasărea era echipată cu un transmițător GPS, iar pe 6 septembrie, la ora 20:38, dispozitivul a transmis că aceasta nu se mai deplasa. O astfel de oprire putea indica faptul că pasărea era rănită, bolnavă sau murise.

Pe 9 septembrie, voluntarii SPPN s-au deplasat la coordonatele transmițătorului, unde au găsit 5 păsări moarte: cocostârcul negru și patru lopătari. Ambele specii sunt incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova. În apropiere a fost găsit și un cartuș cu alice, folosit la vânătoare.

Cazul a fost sesizat Inspectoratului pentru Protecția Mediului Râșcani, care a anunțat poliția. Potrivit Ministerului Mediului, oamenii legii au deschis o anchetă și au ridicat trei arme de la persoanele bănuite. Expertiza balistică și veterinară a confirmat prezența alicelor în păsările moarte. Medicii veterinari au confirmat că moartea a survenit în urma rănilor grave provocate de alice.

SPPN va pune la dispoziția anchetatorilor informațiile și documentele pe care le deține și cere autorităților să stabilească toate circumstanțele și să identifice persoanele responsabile.