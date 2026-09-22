Cinci persoane cu dizabilități, exploatate prin muncă la Soroca. Fostul director al Centrului din Bădiceni și trei angajați, trimiși în judecată

Procurorii susțin că cele cinci victime, aflate într-o stare accentuată de vulnerabilitate și dependență față de personalul centrului, ar fi fost scoase din instituție și transportate la gospodării private.

Acolo, acestea ar fi fost obligate în repetate rânduri să efectueze munci agricole și gospodărești, să îngrijească animale sau alte persoane, fără a fi remunerate și fără a avea posibilitatea reală de a refuza ori de a părăsi locul în care erau exploatate.

În unele cazuri, susține acuzarea, asupra victimelor ar fi fost exercitate violență fizică, intimidări și presiuni psihologice pentru a le menține sub control.

Anchetatorii au investigat și presupusa însușire de către responsabilii centrului a prestațiilor sociale și a altor mijloace financiare care le aparțineau beneficiarilor.

După pornirea urmăririi penale, asupra uneia dintre victime ar fi fost exercitate presiuni pentru ca aceasta să-și modifice declarațiile. Procurorii au deschis în acest caz un dosar separat pentru o infracțiune contra justiției, care a fost trimis în instanță odată cu dosarul privind traficul de ființe umane.

În cadrul investigațiilor a fost constatată și presupusa depunere a unei declarații necorespunzătoare adevărului în fața unei autorități, în scopul producerii unor consecințe juridice pentru o altă persoană.

Cei patru inculpați sunt acuzați de trafic de ființe umane în scop de exploatare prin muncă și de alte infracțiuni conexe. Dacă vor fi găsiți vinovați, pentru infracțiunea de trafic de ființe umane aceștia riscă între șapte și 12 ani de închisoare și interdicția de a ocupa anumite funcții sau de a desfășura anumite activități pentru o perioadă de până la cinci ani. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, persoanele beneficiază de prezumția de nevinovăție.