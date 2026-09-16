Cinci presupuși agenți ruși, puși sub acuzare în SUA pentru planificarea unor asasinate și atacuri

Activ de cel puțin doi ani, grupul a încercat în mod special să asasineze „un disident rus important” în Statele Unite în această vară, a anunțat Departamentul de Justiție într-un comunicat emis marți, fără a numi ținta, relatează AFP, preluat de agerpres.ro.



Membrii grupului „ar fi operat în cadrul unei rețele globale de asasini care se întindea până Statele Unite, încercând să recruteze cetățeni americani și străini pentru a comite crime la cererea Kremlinului”, a declarat John Eisenberg, procuror general adjunct pentru securitate națională.



Cei trei suspecți principali sunt Iuri Hrameev, descris ca un fost colonel în vârstă de 61 de ani în serviciile de informații rusești, fiul său, Kirill, în vârstă de 27 de ani, ofițer FSB, și un cubanez în vârstă de 35 de ani, Oemis Romagoza Durruthy, descris ca „un membru influent al diasporei cubaneze din Rusia”.



Ceilalți doi, un alt cubanez în vârstă de 35 de ani, Yaidel Delgado Suarez, și un venezuelean în vârstă de 22 de ani, Angel Eduardo Castro, au acționat în principal ca recrutori în Statele Unite.



Tentativa de asasinat a disidentului rus este cel mai recent plan al grupării, conform autorităților americane.



Complotul a eșuat după ce un bărbat recrutat de Suarez pentru a efectua recunoașteri a refuzat să comită crima, pentru care i s-au oferit 40 de mii de dolari.



În 2025, o tentativă de asasinat orchestrată de Iuri Hrameev în Lituania împotriva unui alt adversar al Rusiei a eșuat din motive similare.



Actul de acuzare al justiției americane menționează, de asemenea, atacuri planificate împotriva infrastructurii (depozite, centrale electrice) din Lituania și Republica Cehă, pregătite de grup, care vizau țări europene ce sprijină Ucraina.