Cine este atacatorul care a ucis șase oameni în centrul Cracoviei: „Bărbatul nu avea documente de identitate asupra lui”

„Nu există decât un autor şi el este polonez”, a afirmat o purtătoare de cuvânt a forţelor de poliţie. Aceeaşi informaţie a fost transmisă de portalul de ştiri privat polonez Onet, care cita poliţia.

„Bărbatul nu avea documente de identitate asupra lui. Poliţia a reuşit să-i stabilească identitatea prin muncă operativă”, a indicat Onet, potrivit Reuters.

În jurul orei locale 15.00 (16.00, ora României), „un bărbat a intrat cu maşina în piaţa principală din Cracovia şi a început să tragă la întâmplare în trecători. Făptaşul a fost neutralizat de poliţie şi rănit cu focuri de armă. În prezent, este transportat la spital. În urma acestui incident, cinci persoane au fost ucise şi cel puţin zece rănite”, a declarat anterior un purtător de cuvânt al poliţiei pentru AFP.

„Potrivit informaţiilor de la agenţi de poliţie, bărbatul purta o uniformă în stil militar”, le-a declarat un purtător de cuvânt reporterilor, citat de Reuters.

„În timpul arestării, poliţiştii şi-au folosit armele, iar bărbatul a ripostat; ca rezultat, doi poliţişti se află printre răniţi”, a adăugat el. Informații neoficiale, citate de presa locală, arată că individul are 25 de ani.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a scris pe platforma X că poliţia investighează un incident armat, şi că este ţinut la curent de către Ministerul de Interne. El a deplâns un atac tragic.

Preşedintele polonez Karol Nawrocki şi-a exprimat „imensa îngrijorare”, declarând pe X că se află în contact cu autorităţile competente şi aşteaptă o explicaţie completă a circumstanţelor acestor evenimente dramatice. „Securitatea polonezilor este o prioritate absolută”, a adăugat Nawrocki.