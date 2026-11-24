O nouă dovadă concretă, care se adaugă listei deja extinse de piese americane și europene recuperate din armamentul rusesc, vizează modulele de calcul civile NVIDIA Jetson Orin, scrie defenseromania.ro.

Analizele efectuate de specialiștii ucraineni asupra resturilor de muniții și informațiile obținute de publicația The New York Times de la militari și experți din Ucraina arată că Moscova folosește aceste procesoare americane în cel puțin patru tipuri diferite de arme de atac, de la dronele Molniya și V2U până la versiunile modernizate ale dronelor Shahed-136 și noua rachetă de croazieră lansată din aer S-71M Monochrome.

Trebuie precizat de la bun început că alegerea platformei NVIDIA Jetson Orin de către inginerii ruși are o explicație strict tehnică. Modulul este proiectat să ruleze algoritmi de inteligență artificială direct pe dispozitiv, fără a avea nevoie de o conexiune permanentă la servere externe sau la resurse de tip cloud.

Într-un mediu de luptă saturat de război electronic, unde legăturile radio și semnalul de navigație prin satelit sunt bruiate constant, această capacitate de procesare locală permite integrarea sistemelor de recunoaștere vizuală automată, navigație autonomă și identificare independentă a obiectivelor militare vizate.

Modul în care Rusia utilizează aceste cipuri variază de la o platformă la alta, de la asistarea operatorului în faza finală a zborului până la căutarea și selectarea complet independentă a țintei.

Primul caz documentat al unei drone rusești cu procesor NVIDIA care și-a ales singură ținta

Cel mai grav caz documentat până în prezent implică dronele rusești Molniya, testate de forțele Moscovei în regiunea Zaporojie între lunile mai și iulie 2026. Specialiștii ucraineni care au examinat sistemele de ghidare ale acestor aparate au descoperit în interior minicomputere NVIDIA Jetson Orin.

Analiza tehnică a arătat că dronele depășiseră stadiul sistemelor de tip „last-mile”, în care inteligența artificială ajută muniția doar să urmărească un obiectiv deja fixat de un operator uman. În configurația testată la Zaporojie, drona avea capacitatea de a selecta singură obiectul exact pe care să îl lovească, fără a primi o confirmare din partea operatorului.

Consecințele acestui nivel de autonomie au fost confirmate în atacul din 6 iulie 2026 asupra unei benzinării din Zaporojie. Potrivit specialiștilor ucraineni, operatorii ruși au desemnat doar zona sau obiectivul general al atacului, însă odată ajunsă în proximitate, drona a identificat independent ținta specifică de lovit, cel mai probabil rezervoarele de propan.

Explozia a provocat moartea a trei persoane. Experții intervievați de The New York Times apreciază că acesta este primul caz documentat în care civili sunt uciși de o dronă rusească echipată cu un sistem autonom de selectare a țintei.

Faptul că modulul recuperat de ucraineni nu era criptat a permis analizarea software-ului și a imaginilor care erau încă prezente în unitatea de memorie, confirmând fără dubiu că algoritmul fusese antrenat să recunoască anumite categorii specifice de obiective, inclusiv infrastructura stațiilor de alimentare cu carburant.

Același modul american a fost integrat de industria militară rusă și în drona de atac V2U. Potrivit informațiilor publicate anterior de portalul militar ucrainean Militarnyi, sistemul de calcul al dronei V2U se bazează pe minicomputerul chinezesc Leetop A203, a cărui piesă centrală este chiar modulul NVIDIA Jetson Orin.

Drona V2U are o anvergură a aripilor de aproximativ 1,2 metri, transportă o încărcătură de luptă de până la 3,5 kilograme și folosește o legătură bidirecțională de comunicații prin rețele LTE, în timp ce procesorul NVIDIA asigură recunoașterea obiectelor și ghidarea automată spre țintă.

Într-o logică similară, încă din iunie 2025, un modul NVIDIA Jetson Orin a fost găsit într-o variantă nouă a dronei de atac de concepție iraniană Shahed-136, dotată cu cameră video și sistem de ghidare optică. În configurația Shahed, procesorul analizează imaginile preluate de cameră în timpul zborului și compară obiectele detectate cu modele preîncărcate pentru a asigura ghidarea sau selecția automată a țintei.

Utilizarea componentelor americane nu se limitează însă la drone de atac relativ ieftine, ci ajunge direct în armamentul de ultimă generație al Federației Ruse

Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina (GUR) a documentat în august 2026 prezența unui procesor NVIDIA Jetson Orin, cu codul TE980M-A1, în sistemul de control al noii rachete rusești de croazieră lansate din aer S-71M Monochrome. Această rachetă reprezintă o variantă a modelului S-71K Kover și a fost proiectată special pentru a fi transportată în compartimentele interne de armament ale avionului de vânătoare Su-57 și ale dronei grele de atac S-70 Okhotnik.

Una dintre caracteristicile declarate ale acestei versiuni Monochrome este tocmai căutarea autonomă a țintelor. Dacă păstrează parametrii variantei S-71K, racheta dispune de o rază de acțiune de până la 300 de kilometri și transportă un focos exploziv-fragmentar OFAB-250-270 cu o greutate de 250 de kilograme, ghidat cu ajutorul unei componente electronice dezvoltate în Statele Unite.

Confruntată cu dovezile foto din dronele și rachetele rusești, compania NVIDIA a confirmat pentru The New York Times că piesele identificate aparțin familiei Jetson Orin. Producătorul american a insistat că acestea sunt produse strict civile, destinate studenților, dezvoltatorilor de software, companiilor startup, aplicațiilor de robotică și sistemelor comerciale de procesare vizuală, nu aplicațiilor militare. Compania a precizat că nu vinde module Jetson Orin în Rusia, invocând faptul că aceste plăci sunt disponibile la scară largă pe piața secundară globală, ceea ce face practic imposibilă urmărirea revânzărilor după achiziția inițială.

Detaliile tehnice identificate de specialiștii ucraineni arată însă că există o „rută industrială” prin care regimul sancțiunilor occidentale este ocolit cu ușurință.

Pe una dintre plăcile recuperate din sistemele rusești figura clar eticheta care indica fabricarea în China, iar în cazul dronei V2U modulul american ajunge pe platforma de luptă integrat direct într-un minicomputer produs de o firmă chineză. Deși traseul exact al fiecărui lot de procesoare până la fabricile de armament ale Moscovei rămâne nedocumentat, concluzia practică nu lasă loc de interpretări.

Atât timp cât componente americane comerciale cu dublă utilizare, produse sau asamblate în China, pot fi cumpărate fără restricții reale de pe piața secundară și reexportate spre Rusia, controalele occidentale la export nu blochează dezvoltarea arsenalului rus. În absența unor mecanisme stricte de trasabilitate și a sancționării directe a intermediarilor din state terțe, tehnologia civilă americană continuă să ofere Rusiei capacitatea de a construi drone și rachete de croazieră capabile să identifice și să lovească ținte în mod autonom.