Distincțiile au fost acordate în cadrul a opt categorii: „Lider feminin în agricultură”, „Tânăr antreprenor”, „Contribuabilul anului 2026”, „Angajatorul anului 2026”, „Inovații în agricultură”, „Categoria partenerului”, „Excelența în activitatea agricolă raională” și „Excelență în jurnalism agricol”.

Premiile au vizat antreprenori care investesc în afaceri și creează locuri de muncă, tineri care dezvoltă inițiative în agricultură, fermieri care aplică tehnologii noi, precum și persoane și instituții care contribuie la susținerea și promovarea sectorului agroalimentar.

În deschiderea evenimentului, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Eugeniu Osmochescu, a subliniat importanța recunoașterii muncii agricultorilor și a susținerii producătorilor autohtoni.

„Noi vorbim despre securitate alimentară, vorbim despre bunăstarea fiecăruia dintre noi. Deci hai să celebrăm ceea ce facem noi cotidian, să celebrăm oamenii care stau în spatele agriculturii”, a declarat ministrul.

O atenție aparte a fost acordată femeilor din sectorul agroalimentar, în contextul în care anul 2026 este declarat Anul Internațional al Femeii Fermier de către Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO). În cadrul categoriei „Lider feminin în agricultură” au fost premiate 16 femei care conduc afaceri, dezvoltă produse și creează oportunități economice în comunitățile rurale.

Totodată, Dorina Baciu, producătoare de cașcavaluri artizanale și președintă a Clusterului OviCaprin Cimișlia-Basarabeasca, a primit o diplomă de recunoaștere. Aceasta a fost selectată de FAO printre cele 100 de femei remarcabile din domeniul agroalimentar și al dezvoltării rurale.

În cadrul evenimentului au fost apreciați și contribuabilii care susțin bugetul public prin activitatea economică, companiile care oferă locuri de muncă, fermierii care investesc în inovații, precum și reprezentanții direcțiilor agricole raionale care activează în relație directă cu producătorii.

La eveniment au participat reprezentanți ai Guvernului, ai corpului diplomatic, parteneri de dezvoltare și reprezentanți ai mediului de afaceri. Programul a inclus și momente artistice susținute de tinerii ansamblului vocal „Viișoara” al Centrului de Excelență în Viticultură și Vinificație.

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul maib.



