Circa 2000 de blocuri din Chișinău și Bălți vor avea sisteme de încălzire modernizate

Potrivit Ministerului Energiei, la Chișinău, lucrările vor fi realizate în cadrul proiectului cunoscut drept „Casa caldă”, cu o valoare de aproximativ 326 de milioane de euro, finanțat de BERD. Acesta prevede instalarea a 2510 puncte termice individuale și trecerea a 1665 de blocuri la distribuția pe orizontală a agentului termic. De asemenea, sunt prevăzute reabilitarea rețelelor termice primare, proiecte-pilot de termoizolare și construcția a două stații de pompare.

În urma trecerii la distribuția pe orizontală, apartamentele vor avea circuite separate de încălzire, ceea ce va permite măsurarea individuală a consumului de energie termică și reglarea acestuia în funcție de necesitățile locatarilor.

Totodată, la Bălți, lucrările vizează peste 296 de blocuri locative și este realizată în cadrul celei de-a doua faze a proiectului de modernizare a sistemului termoenergetic al municipiului. Astfel, vor fi înlocuite și modernizate rețelele și instalațiile termice, vor fi instalate punctele termice individuale și vor fi modernizate sistemele comune de distribuție a căldurii. Proiectul este finanțat prin împrumuturi și granturi oferite de BERD.

Ministerul Energiei estimează că modernizarea ar putea reduce consumul de energie termică cu până la 30% și le va permite consumatorilor să-și gestioneze mai eficient consumul. Lucrările vor fi declarate de utilitate publică de interes național, iar proprietarii vor fi informați în prealabil despre intervențiile planificate. Eventualele prejudicii provocate în timpul lucrărilor vor fi compensate.