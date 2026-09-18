Circa 24 tone de banane alterate și ceai verde cu pesticide, distruse de ANSA

Potrivit informațiilor oferite de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), în timpul controalelor oficiale la import, s-a depistat că acestea nu corespundeau cerințelor de siguranță alimentară.

Mai exact, este vorba despre 23 180 kg de banane, care prezentau semne de alterare. De asemenea, au fost verificate și 820 kg de ceai verde de import, la care s-a constatat că se depășea limita maximă admisă (LMA) pentru pesticidele Clorpirifos și Lambda-Cyhalothrin, ceea ce poate prezenta risc pentru sănătatea umană.

„Pentru a evita riscul asupra consumatorului, s-a decis reținerea oficială a loturilor, ulterior, nimicirea acestora, sub supravegherea inspectorilor ANSA.

ANSA reamintește că efectuarea controalelor oficiale la import are un rol esențial în prevenirea introducerii pe piața națională a produselor alimentare care nu îndeplinesc cerințele de siguranță”, se menționează în comunicatul responsabililor de la ANSA.

Ca rezultat, produsele au fost nimicite înainte de a ajunge pe piața Republicii Moldova.

În acest sens, autoritățile atenționează importatorii și operatorii din domeniul alimentar să respecte cu strictețe toate cerințele legale și să asigure conformitatea și siguranța produselor introduse pe piață.