Circa 3,5 miliarde de lei pentru localitățile amalgamate voluntar. Investițiile sunt planificate pentru 2027–2028

Mecanismul de finanțare a fost discutat în cadrul Comisiei paritare pentru descentralizare, care și-a reluat activitatea după ultima ședință din aprilie 2025.

Începând din luna decembrie, Agențiile de Dezvoltare Regională vor iniția discuții cu primăriile pentru identificarea proiectelor prioritare. Pregătirea și depunerea proiectelor va începe la începutul anului 2027, iar implementarea investițiilor este planificată pentru același an.

Fondurile vor putea fi utilizate pentru modernizarea drumurilor și podurilor locale, extinderea rețelelor de apă și canalizare, iluminat public și eficientizarea energetică a clădirilor publice. De asemenea, vor putea fi finanțate renovarea școlilor, grădinițelor și a altor instituții publice, precum și îmbunătățirea serviciilor publice locale.

Comisia paritară pentru descentralizare, prezidată de premierul Vasile Tofan, s-a întrunit pentru prima dată după ședința din 22 aprilie 2025. Discuțiile au vizat și pregătirea pachetului legislativ privind reforma administrației publice locale și propunerile transmise de autoritățile locale.

„O administrație locală puternică are nevoie de trei lucruri esențiale: oameni, competențe și resurse financiare. Trebuie să avem primării cu suficienți angajați, care să dispună de competențele necesare și de resurse pentru a soluționa problemele comunităților”, a declarat Vasile Tofan.

Un alt subiect a vizat efectele politicii fiscale și ale modificărilor sistemului de salarizare asupra bugetelor locale. Potrivit calculelor prezentate la ședință, impactul cumulat al modificărilor fiscale este estimat la aproximativ 770 de milioane de lei în beneficiul autorităților publice locale de nivelurile I și II.

Ministerul Finanțelor urmează să examineze calculele pentru fiecare primărie împreună cu reprezentanții autorităților locale, inclusiv pentru a identifica necesitatea unor transferuri suplimentare.

Totodată, Ministerul Finanțelor pregătește modificări pentru simplificarea procedurilor bugetare în cazul proiectelor de investiții desfășurate pe parcursul mai multor ani. Acestea ar urma să faciliteze continuarea proiectelor și valorificarea resurselor financiare de la un an bugetar la altul.

În urma discuțiilor s-a convenit reluarea activității grupurilor de lucru sectoriale, care urmează să se întrunească cel puțin o dată până la sfârșitul anului. Înainte ca pachetul legislativ privind reforma administrației publice locale să fie transmis Parlamentului, vor avea loc noi discuții pe platforma Cancelariei de Stat.

Următoarea ședință a Comisiei paritare pentru descentralizare este planificată pentru martie 2027.