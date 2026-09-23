Circa 40 de angajați ai Moldatsa au primit salarii peste plafonul maxim. Cazul, discutat la Comisia de anchetă

În cadrul ședinței, președintele Comisiei, Dinu Plîngău, a adus în discuție și cazul unui fost angajat al Moldatsa, despre care a spus că a ocupat funcția de șofer al administratorului și a primit un salariu de 63 de mii de lei. „Șoferul domnului Vangheli avea 63 de mii de lei salariu. Tot înțeleg, dar la noi e criză și când vezi că un șofer are… Nici miniștrii nu au așa venituri”, a declarat Dinu Plîngău.

Administratorul interimar al Moldatsa, Vasile Șaramet, a precizat că persoana respectivă nu a ocupat exclusiv funcția de șofer, ci a fost anterior șef adjunct de departament.

Totodată, deputatul PAS Andrian Cheptonar a criticat modul în care Agenția Proprietății Publice a supravegheat întreprinderile de stat. „Noi suntem în această Comisie de anchetă tocmai pentru că APP a făcut-o lată până acum și nu a supravegheat nimic”, a declarat deputatul.

La solicitarea lui Dinu Plîngău, la următoarea ședință a Comisiei urmează să fie audiat și președintele APP, Ion Dodon, numit recent în funcție după demisia lui Roman Cojuhari, în contextul scandalului de la Moldatsa.

În aceeași ședință au fost discutate și salariile de la Aeroportul Internațional Chișinău. Administratorul întreprinderii, Sergiu Spoială, a declarat că salariul mediu este de 27 500 de lei, iar cel mai mare venit salarial al său în 2025 a fost de 78 de mii de lei. Potrivit lui, suma reprezintă plafonul maxim prevăzut de contractul individual de muncă și poate fi atinsă doar în cazul realizării tuturor indicatorilor de performanță. Salariul este stabilit în conformitate cu prevederile hotărârii de Guvern.

Comisia de anchetă a fost constituită de Parlament la începutul lunii iulie, în contextul scandalului privind salariile, angajările și modul de gestionare a întreprinderii de stat Moldatsa.