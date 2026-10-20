Circa 400 de arbori, tăiați ilegal la Vadul lui Vodă. Prejudiciul depășește un milion de lei

Controlul a fost efectuat la cantonul silvic nr. 7, din cadrul Întreprinderii pentru Silvicultură Chișinău. Inspectorii au identificat 394 de cioturi de arbori de mai multe specii. Volumul masei lemnoase sustrase e de 250,05 metri cubi, iar valoarea a fost estimată la aproape 370 de mii de lei.

Prin urmare, prejudiciul provocat prin tăierea ilegală a arborilor a fost calculat la peste 700 de mii de lei. Împreună cu valoarea masei lemnoase sustrase, paguba totală adusă fondului forestier de stat e de peste un milion de lei.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului precizează că materialele acumulate urmează să fie transmise organelor de drept, pentru examinarea circumstanțelor cazului, identificarea persoanelor responsabile și tragerea acestora la răspundere, conform legislației.